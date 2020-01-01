زوجان يستغلان أزمة كورونا لتصنيع المعقمات ليربحا الملايين

خلال الإغلاق الناتج من انتشار فيروس كورونا، استطاع الزوجان البريطانيان أندرو وراشيل كسب نحو 30 مليون جنيه استرلينى بعد تأسيس مشروع معقم لليدين قبل 12 أسبوعا فقط.

أنشأ الزوجان شركة تنتج مطهرات يدوية عالية الجودة تستهدف الأطباء والجمهور على نطاق أوسع، حيث يعملان على صنع المطهرات، والتى يتم تعبئتها بعد ذلك فى مدينة بريستون البريطانية.

يحتوى كل مطهر على 80 ٪ من سائل الإيثانول، مما يجعله مناسبا للاستخدام فى المستشفيات ودور الرعاية وغيرها من مرافق الصحة العامة وفقا لصحيفة «مترو» البريطانية.

وحصلت الشركة على عقود رئيسية مع عدد من العملاء من الشركات بما فى ذلك مكتب البريد وشركة للملابس الرياضية فى بريطانيا وشركة بترول خاصة وسلسلة متاجر ألمانية شهيرة، بالإضافة أن بعض تلك الاتفاقيات ستستمر للسنوات، بقيمة إجمالية متوقعة تبلغ 30 مليون جنيه إسترلينى.

حقق الزوجان بالفعل أكثر من 3 ملايين جنيه استرلينى من الإيرادات الفعلية منذ إطلاق نشاطهم التجارى فى مارس الماضى، كما تبرعا أيضا بكميات كبيرة من منتجاتهما للجمعيات الخيرية التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية. ويعملان الآن مع 12 موظفا بدوام كامل و8 عمال متعاقدين آخرين.

قال أندرو صاحب المشروع: «مع الإعلان عن الإغلاق فى مارس، رأينا على الفور أهمية تقليل اعتمادنا على الواردات والتركيز على التصنيع فى المملكة المتحدة لضمان وصول كل من مقدمى الخدمات الصحية والشركات الخاصة إلى منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة والتى تعد ضرورية الآن فى المعركة ضد الوباء».

وأضاف: «نحن فخورون بتقديم بعض الدعم الذى تمس الحاجة إليه فى المعركة ضد كوفيد 19 من خلال إهداء منتجنا للجمعيات الخيرية وفى نفس الوقت، بناء عمل ناجح منذ البداية الدائمة قبل 12 أسبوعا فقط، حيث شهدنا زيادة كبيرة فى الطلب على منتجاتنا فى جميع أنحاء المملكة المتحدة.

كما قال أندرو «نحن مستمرون فى تأمين عقود كبيرة وقمنا بزيادة الإنتاج إلى 900 ألف لتر فى الأسبوع».

وقال جيمس هورتون من شركة سى إم إس للمحاماة، وأحد مستشارى الأعمال الرئيسيين للشركة «كان أندرو وراشيل رائعين فى سرعة استجابتهم لأزمة الصحة العامة، حيث إنهما لم يحددا فقط فرصة السوق ولكنهم ساعدوا أيضا فى معالجة بعض مشكلات الإمداد الأساسية فى مكافحة المرض فى المملكة المتحدة».