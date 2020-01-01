 سوريا تسجل 3 وفيات و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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سوريا تسجل 3 وفيات و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 3:31 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 3:31 م
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 13 حالة وفاة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا إلى 358 حالة.

وذكرت أن ثلاثة مصابين تماثلوا للشفاء ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 126.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

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