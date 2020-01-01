 أسامة هيكل: ننسق مع الهيئات الإعلامية للوصول إلى بر الأمان - بوابة الشروق
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أسامة هيكل: ننسق مع الهيئات الإعلامية للوصول إلى بر الأمان

اسامة هيكل - ارشيفية
اسامة هيكل - ارشيفية
صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 2:35 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 2:35 م
هنأ وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، رؤساء الهيئات الإعلامية بعد أداء اليمين الدستوي أمام مجلس النواب، عملا بما نص عليه القانون في هذا الشأن.

وأعلن هيكل -الذي بدأ اليوم ممارسة عمله بعد إنهاء العزل المنزلي- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التنسيق والتعاون مع رؤساء الهيئات الإعلامية للوصول إلى ما وصفه بـ "بر الأمان".

ولفت إلى وجود شكاليات كبيرة تواجه المؤسسات الإعلامية، وشدد على أن التعاون سيعمل على حل كافة الأزمات. وعقب رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قائلا "نتمنى أن يعود الإعلام المصري كما كان من قبل".

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