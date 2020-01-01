نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا بالصحة: معدلات الإصابة لم تفرق مع إلغاء الحظر

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لم تفرق بشكل كبير مع إلغاء حظر التجوال، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة متقاربة في الدول التي طبقت حظر كامل والتي لم تطبقه.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، أن المعدلات ثابتة لم تحدث بها أية انتكاسات بعد مرور الأسبوع الأول لرفع حظر التجوال، مؤكدة أن الأمر يعكس نتائج مبشرة.

وأشارت إلى أن شدة المرض تقل، طبقًا لمتابعة الحالات في مستشفيات العزل، قائلة إن معدلات الإصابات الشديدة والحرجة أصبحت أقل عن المعدلات في بداية الجائحة.

وتابعت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالصحة: «نوعية الإصابة أصبحت أخف، وهناك حالات أكثر تقبل العلاج المنزلي»، مضيفة أن عقار «ريدميسفير» مازال تحت التجربة في مصر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 74 ألفًا و35 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 20 ألفًا و103 متعافين.