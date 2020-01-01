رئيس جامعة كفرالشيخ يتفقد لجان كليتي طب الفم والأسنان والتربية النوعية

تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني شملت كليتي طب الفم والأسنان والتربية النوعية.



وأوضح رئيس الجامعة أن الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على التزام الكليات والطلاب بتنفيذ خطة إدارة الجامعة في مواجهة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية كافة للحفاظ على سلامة الجميع ومتابعة سير العمل في اللجان مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على راحة الطلاب.



ووجه دسوقي عمداء الكليات بإعداد تقرير يومي عن سيرأعمال الامتحانات ومتابعة شكاوى الطلاب والعمل على حلها فورا في إطار الضوابط العامة للامتحانات.



وشدد دسوقي خلال جولته على توفير وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان لمساعدتهم في أداء الامتحان بيسر وسهولة.



واطمأن رئيس الجامعة على التطبيق الحازم للاجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الجامعة بشأن عقد امتحانات الفرق النهائية من خلال الاهتمام بتطبيق مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب في اللجان لا تقل عن متر ونصف بالإضافة إلى ارتداء الطالب الكمامة وسط إجراءات احترازية مشدده من تهوية وتعقيم وضرورة تجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع اللجان على المدرجات والقاعات في الكليات.