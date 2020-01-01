إجراءات قانونية صارمة ضد 2473 سائقا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية ، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2473 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وكان مجلس الوزراء اتخذ المزيد من التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق،المحال التجارية،المنشآت الحكومية والخاصة،البنوك،جميع وسائل النقل الجماعية)، بارتداء الكمامات الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية،وجار استمرار الحملات حرصا على سلامة المواطنين.