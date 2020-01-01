سواريز يحقق رقما فريدا في تاريخ برشلونة

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حقق لويس سواريز مهاجم برشلونة رقمً فريدًا، بفضل تسجيله هدفًا شباك فياريال في مباراة الفريقين، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وسجل سواريز الهدف الثاني ليتقدم البارسا في النتيجة 2-1 قبل أن يعزز أنطوان جريزمان بهدف ثالث.

وأشارت شبكة أوبتا في إحصائية لها إلى أن المهاجم الأوروجواياني بات اللاعب الوحيد بين صفوف برشلونة الذي سجل أهدافا بالدوري الإسباني على مدار جميع شهور السنة.

واستفاد لويس سواريز بامتداد موسم الدوري الإسباني للصيف الجاري بعد توقف المسابقة 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

في سياق ذي صلة، أصبح سواريز ثالث الهدافيين التاريخيين لبرشلونة بعد توقيعه على هدف اليوم.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإسباني أن سواريز عادل رقم لاديسلاو كوبالا، كثالث هداف تاريخي لبرشلونة برصيد 194 هدفًا.