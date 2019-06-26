ضبط 80 كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية بالغربية

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أعلن المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، اليوم الأحد، عن شن حملة تموينية مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف الحملات لضبط المخالفين والخارجين على القانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط 80 كجم لحوم مجمدة منتهية الصلاحية بأحد المحلات بحي ثان طنطا وتحرر محضر رقم 15326 جنح طنطا ثان، وضبط 300 عبوة شيكولاته وكيك بيع بسعر أزيد من السعر المعلن داخل محل بمنطقه الاستاد ثان طنطا وتحرر محضر رقم 15325 جنح طنطا ثان.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 40 جوال دقيق بلدي مدعم وتحرر محضر ضد المخابز الكائنة بقرية نواج وبوريك الحجر وكفر سبطاس مركز طنطا، وتحرير 3 مخالفات نقص وزن بمخبز بقرية بوريك الحجر سبرباي مركز طنطا، و3 محاضر مخالفة مواصفات بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا.