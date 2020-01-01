 بريطانيا وكينيا تتفقان على بدء المفاوضات بشأن اتفاق تجاري - بوابة الشروق
الأحد 5 يوليه 2020 1:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بريطانيا وكينيا تتفقان على بدء المفاوضات بشأن اتفاق تجاري

د ب أ
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 12:58 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 12:58 م

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الكيني اوهورو كينياتا، على بدء المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق تجاري ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الرئاسة الكينية القول إنه تم اتخاذ هذا الإجراء خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الكيني ورئيس الوزراء البريطاني.

ومن المقرر استكمال المباحثات قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر المقبل. وستجرى المباحثات في ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين كينيا وبريطانيا الذي تم تدشينه في يناير الماضي.

وكانت بريطانيا قد قررت العام الماضي إدخال البضائع الكينية بدون رسوم جمركية أو حصة معينة لمدة عامين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك