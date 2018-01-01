وزير الخارجية الإيراني: نواصل العمل لشطب الدولار من التعاملات الاقتصادية مع الدول الأخرى

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن بلاده تواصل الجهود لشطب الدولار من التعاملات الاقتصادية مع بعض الدول الأخرى وإحلال آلية مقايضة السلع محله.



ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن ظریف القول، في جلسة استماع في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم، إن شطب الدولار من التعاملات الاقتصادية مع بعض الدول من شأنه تخفيف وطأة الحظر، مشيرا إلى أن آلية المقايضة "حققت نجاحات" و"أحبطت أهدافا أمريكية مناوئة لإيران".



وشدد على أن "كافة الجهود منصبة لتقليل ضغوطات العقوبات"، وأن "وزارة الخارجية تسعى للعب دور تسهيلي رغم أنها ليست معنية بشكل مباشر في الشأن الاقتصادي".



وتواجه إيران تحديات اقتصادية كبيرة في ظل أزمة كورونا وتأثيرات العقوبات الأمريكية.



وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.



وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تعد واشنطن الأمور لما كانت عليها وترفع كافة العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق.