سوانزي سيتي يفوز على شيفيلد وينزداي في دوري البطولة الإنجليزي

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فاز فريق سوانزي سيتي على ضيفه شيفيلد وينزداي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة 41 من منافسات دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم (دوري الدرجة الأولى)، والتي شهدت أيضا فوز كوينز بارك رينجرز على ميدلزبره 1 - صفر.

وسجل هدفي سوانزي ريان بريوستر في الدقيقة 52 وأندريه أيو في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف شيفيلد وينزداي أندي نوهي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع سوانزي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد شيفيلد وينزداي عند 52 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز كوينز بارك رينجرز على ميدلزبره بهدف نظيف سجله جوردن هوجيل في الدقيقة 32.

ورفع كوينز بارك رينجرز رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد ميدلزبره عند 44 نقطة في المركز الثاني والعشرين (الثالث من القاع).