السويد تحصل على فترة راحة من الاضطرابات السياسية مع عودة لوفين

قال السياسي السويدي ستيفان لوفن، الذي تنحى عن منصب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بعد خسارته في تصويت ثقة، ويستعد حاليا لتولى المنصب نفسه مجددا ، إنه حصل على ما يكفي من الدعم لتشكيل حكومة جديدة وتجنب الانتخابات المبكرة ، ليمنح بذلك بلاده بعض الراحة من الاضطرابات السياسية التي هزت أكبر اقتصاد في منطقة الشمال الأوروبي في الأسابيع الأخيرة ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ويسعى لوفين، زعيم الديمقراطيين الاشتراكيين في السويد، إلى

تأكيد عودته فيما يتوقع أن يكون تصويت برلماني نتيجته غير مؤكده يوم الأربعاء المقبل.



ونقلت بلومبرج عن لوفين/63 عاما/ القول في مؤتمر صحفي في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم الاثنين، :"لقد تم التصويت على إبعادي قبل أسبوعين ولم تتمكن الأحزاب التي كانت وراء ذلك من إيجاد البديل ... البلاد بحاجة إلى حكومة لديها القدرة على التصرف".



وتلقت جهود لوفين للعودة دفعة قوية في وقت سابق اليوم عندما قالت زعيمة حزب الوسط آني لوف إن نوابها سيمتنعون عن التصويت، ما سيحرم المعارضة من الحصول على الأغلبية اللازمة لعرقلة استعادته رئاسه الوزراء.



كان قد تم الإطاحة بحكومة الأقلية التي يتزعمها الديمقراطيون الاشتراكيون في تصويت بحجب الثقة في البرلمان قبل أسبوعين بسبب خلاف حول سوق الإيجارات في السويد مع حزب يساري.



ولم يكن أمام لوفن سوى أسبوع واحد للاستقالة أو الدعوة لانتخابات جديدة. وقدم استقالته يوم الاثنين الماضي وبدأ البحث عن تشكيل حكومة جديدة.



وحاول أولف كريسترسون، زعيم حزب المعتدلين، تشكيل حكومة لكنه تخلى عن محاولته قبل الموعد النهائي لها. وكان لوفن يليه في ترتيب الحصول على الفرصة.