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تشميع محل صاحب مقولة الجملي هو أملي بالمطرية

الطوخي صاحب محل "الجملي هو أملي"
الطوخي صاحب محل "الجملي هو أملي"
مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 11:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 11:25 ص

أغلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محل صاحب المقولة الشهيرة على السوشيال ميديا "الجملي هو أملي" بالمطرية، وشمعت المحل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه على خلفية تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان: «الجملي هو أملي حكاية الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية.. الرغيف بــ5 جنيهات»، ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه تتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية المحل المشار إليه "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية، وتم غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات.

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