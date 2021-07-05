رئيس الوزراء اليوناني: استمرار الاجراءات الصارمة لضمان السيطرة على كورونا

تعهد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، باستمرار إجراء عمليات تدقيق صارمة لضمان الالتزام بالإجراءات الجديدة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا والتي تدخل حيز التنفيذ الشهر الجاري.



وقال ميتسوتاكيس، في تصريحات أوردتها صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الاثنين، إنه على الرغم من الإجراءات الصارمة هذه، سيتم السماح بإقامة الأنشطة الترفيهية داخل الأماكن المغلقة كما ستتم إتاحة الأماكن الرياضية المغلقة والمفتوحة للجمهور اعتبارًا من 15 يوليو الجاري.



وأكد عقب اجتماع حضره كبار وزراء الدولة ورئيس الشرطة اليونانية ومسئولون آخرون، ضرورة الالتزام بإجراء عمليات تدقيق بشأن الفعاليات التي تجذب عددًا كبيرًا من الأشخاص مما يساعد على انتشار الفيروس بين الحضور.



وأوضح رئيس الوزراء اليوناني أنه سيتم الإعلان عن عمليات التفتيش والعقوبات المحتملة حال مخالفة إجراءات السيطرة على فيروس كورونا الأسبوع المقبل.