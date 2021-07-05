قامت الفنانة إيمي سمير غانم، بإحياء الذكرى الأولى للفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشر صورة تجمع بين الفنانة الراحلة، ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، ووالدها الفنان الراحل سمير غانم، دون أن تصاحبها بأي تعليق.

ومن المعروف العلاقة الوطيدة التي جمعت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بأسرة "غانم"، والصداقة القوية بينها وبين الفنانة دلال عبدالعزيز، التي ترقد حاليا بأحد المستشفيات منذ قرابة الشهرين.

ويشهد اليوم الاثنين الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا متأثرة بفيروس كورونا.