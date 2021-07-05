الاتحاد الأوروبي يدرج معمل متبقيات المبيدات ضمن قائمة المعامل القومية المرجعية

أعلن وزير الزراعة السيد القصير، عن إدراج المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بشكل رسمي ضمن قائمة المعامل المعترف بها كمعمل قومي مرجعي لـ"إي - كولاي E. Coli" من خارج الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن يُعد المعمل الوحيد الممثل للمنطقة العربية والإفريقية، ونواة حقيقية للقيام بدور مؤثر لنقل وتبادل الخبرات مع المعامل في المنطقة العربية والإفريقية.

وقال الوزير، في بيان، إن لجنة مشكلة ضمت عدد من الخبراء وخصوصا المعمل المرجعي الأوروبي بـ"روما"، قامت بزيارة عدد من المزارع في مصر لتقييم الحالة، وعدد من المعامل من أجل اختيار أحدها للقيام بدور العملية التحليلية لهذه المجموعة من بكتيريا "الاي- كولاي"، حيث قام قسم الميكروبيولوجي بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بهذا الدور؛ والذي تطلب اكتساب عدد من المهارات والخبرات والتي تمت على مدار أكثر من عشر سنوات، تم خلالها تدريب عدد من المحللين والباحثين بالمعمل سواء في المعمل المرجعي بروما أو من خلال استضافة خبراء من نفس المعمل المرجعي بمصر.

وأشار الوزير، إلى أن المعمل شارك على مدار أكثر من 10 سنوات في اختبارات الكفاءة والمشاركات البينية والتي شارك فيها جميع المعامل الوطنية الاوروبية في هذا الشأن، كما شارك فيها عدد محدود من المعامل من خارج الاتحاد الأوروبي ومنها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات.

ومن ناحيتها، قالت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات الدكتورة هند عبداللاه، إن المعمل قد شارك مؤخرا في ثلاث دورات متتالية تم عقدها من قبل المعمل المرجعي بتقنية الأون لاين، وكانت إحدى هذه الدورات حول كيفية تجهيز وتحضير اختبارات الكفاءة.

وأكدت أنه خلال تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للمعمل المرجعي للايكولاي بروما؛ تم إدراج بيانات المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات وقسم الميكروبيولوجي كمعمل مرجعي في هذا التخصص وهو يعد اعتراف من المعمل المرجعي بدور المعمل و قدرتها على توفير الخدمات التحليلية والتدريب ومساعدة جميع الهيئات في تقصي الحالات الوبائية.