نشر الفنان هاني سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك مجموعة من صور أحدث جلسة تصوير خضغ لها.

وظهر سلامة خلال جلسة التصوير وهو يرتدي ملابس كاجوال صيفية ويجلس على متن يخت وسط البحر.

يذكر أن هاني قدم أخيرا مسلسل "بين السما والأرض" والذي عرض في موسم رمضان الماضي، يتكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

وتدور أحداث المسلسل خلال يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف.