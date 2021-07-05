أوكرانيا تسجل 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 14 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم /الإثنين/ تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 خلال الساعات ال 24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و237 ألفاً و823 شخصاً.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم) أن من بين حالات الإصابة الجديدة خمسة أطفال بينما لم يتم تسجيل حالات إصابة بين العاملين في المجال الصحي بالبلاد.

كما سجلت وزارة الصحة الأوكرانية خلال الفترة نفسها، 14 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 52 ألفاً و484 حالة.

وتعافى على مدار أمس 419 شخصًا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و171 ألفاً و601 شخص، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.