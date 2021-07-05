مقتل شخص وإصابة العشرات في انفجار ضخم بمصنع للكيماويات قرب بانكوك

لقي رجل إطفاء شاب حتفه بعد وقوع انفجار ضخم في مصنع للكيماويات بتايلاند، بينما أصيب نحو 60 شخصا، بحسب ما نقلته صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الإثنين عن السلطات.

ويقوم المصنع الواقع في منطقة "ساموت براكان"، في ضواحي جنوب شرق بانكوك، بإنتاج البلاستيك الرغوي.

وانفجر المصنع في الليلة الماضية لأسباب لم تتضح بعد، حيث تردد أن الانفجار تسبب في تعرض 73 منزلا و15 سيارة في المناطق السكنية المحيطة لأضرار جسيمة.

ثم اندلع حريق كبير بعد وقوع الانفجار، ولم تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه إلا في الساعات الاولى من صباح اليوم. وأمضت فرق الاطفاء باقي اليوم في مكافحة النيران، في محاولة لمنع وقوع المزيد من الانفجارات الكيمياوية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن المصابين من بينهم نحو 12 من رجال الإطفاء.

ووقع الانفجار فى حوالى الساعة 0259 صباحا فى مصنع "مينج دى" للكيماويات.

وكان يُعتقد في البداية أن الحريق تمت السيطرة عليه عند فجر اليوم، إلا أن الحريق استمر في إطلاق الدخان الأسود حتى وقت متأخر من صباح اليوم.

ويشار إلى أن هناك خمسة أو ستة مستودعات في مجمع المصنع، حيث تم الإبلاغ عن وجود 50 طنا من المواد الكيمياوية المخزنة هناك.