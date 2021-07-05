رئيس جامعة الأزهر: توليت مهامي لترك بصمة بالأفعال لا الأقوال

قال رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، إن الجامعة بذلت جهودا كبيرة خاصة في الـ7 سنوات الماضية لمواكبة ما يحدث في الدولة من إعادة إعمار.

وأضاف المحرصاوي، خلال كلمته بمؤتمر عقدته الجامعة اليوم الاثنين؛ لإعلان تدشين عدد من المشروعات الجديدة التي تقوم بها الجامعة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تولى مهام رئاسة جامعة الأزهر ليعمل ويترك فيها بصمة بالأفعال لا الأقوال، مؤكدا أن جامعة الأزهر بذلت جهودًا كبيرة لمواكبة جهود الدولة لإعادة الإعمار وتصحيح المسار.

وذكر المحرصاوي، أنه سيتم افتتاح وحدات جديدة للطاقة الشمسية لتكون نواة للاستغناء عن الكهرباء، وافتتاح وحدة البيانات الجديدة التي تمكننا من عقد اللقاءات عبر الفيديو كونفرانس، بالإضافة للتطور الحاصل للحفاظ على مستندات كل منسوبي الجامعة، وإنشاء مسجد جديد على مساحة 300 متر بالجهود الذاتية، والقاعة الجديدة لكلية الإعلام، واستديو الإذاعة والتلفزيون بها، ومركز اكتشاف المواهب الأزهرية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل منسوبي الدراسات العليا لتيسر على الباحثين معرفة الموضوع الذي يتقدمون به في رسالة الماجستير أو الدكتوراه، تم تسجيله من قبل أم لا.

وأشار إلى إنه سيتم إنشاء مستشفى للأمومة والطفولة بكلية طب دمياط، وبعض الافتتاحات الأخرى بفرع الوجه البحري.

ووجه رئيس جامعة الأزهر، الشكر للحضور من وسائل الإعلام، عما ينقلونه من صورة صحيحة للرأي العام، حول إنجازات جامعة الأزهر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبتوجيهات من شيخ الأزهر الشريف.