الكرملين ينفي وجود مناقشات بشأن نشر قوات روسية في أفغانستان

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، مناقشة مسألة إرسال قوات روسية إلى أفغانستان مع الحكومة الأفغانية أو مع حركة طالبان".

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك خيار قيد البحث لنشر قوات روسية في أفغانستان وما إذا كانت مثل هذه المناقشات جارية مع السلطات الأفغانية أو مع "طالبان" : "لا، لا توجد أي نقاشات بهذا الشأن".

وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية: "نحن نرى للأسف أن الوضع في أفغانستان لا يتطور بأفضل طريقة، وبالتالي فإن القرارات اللازمة ستتخذ من قبل حرس حدودنا العسكريين".

يُذكر أن وسائل إعلام رددت اليوم أن مستشار الأمن القومي للرئيس الأفغاني بحث في موسكو مؤخرا مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي إمكانية المساعدة العسكرية للحكومة الأفغانية.