روسيا: حجم أضرار الاقتصاد بسبب كورونا في 2020 بلغ تريليون روبل

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك اليوم الاثنين، أن حجم تضرر اقتصاد روسيا بسبب وباء كورونا، بلغ في العام الماضي 2020 حوالي تريليون روبل.

وأضافت الهيئة ـ في تقرير "حول الحالة الصحية والوبائية لسكان روسيا في عام 2020، أن حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني بسبب الوباء في عام 2020 من حيث القيمة أكثر من 997.06 مليار روبل، أي أكثر بـ 1.4 مرة، من إجمالي الضرر الناجم عن الأمراض المعدية الأخرى".

وشدد التقرير ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ على أن التكاليف المباشرة فقط لعلاج المصابين بالفيروس في المستشفيات في عام 2020 بلغت حوالي 183 مليار روبل، والتكلفة الإجمالية لاختبارات تحديد الإصابة بالفيروس، 108 مليارات روبل.

وأوضحت الوثيقة، أن قيمة الميزانية الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا بلغت ما لا يقل عن 515 مليار روبل، وقد أنفقت الدولة بشكل مباشر ما لا يقل عن 189 مليار و452 مليون روبل من الميزانية، على تنظيم وتقديم الرعاية الطبية للمرضى المصابين بكوفيد- 19.