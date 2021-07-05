نائب محافظ سوهاج وعضو متابعة المشروعات القومية يتفقدان مشروعات حياة كريمة

أجرى الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، يرافقه المهندس هيثم مازن عضو الأمانة العامة لمتابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، جولة ميدانية مكبرة بمركز ومدينة البلينا، تفقد خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".



جاء ذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أي معوقات، بحضور لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، والمهندسة أميمة نجيب مسئول المتابعة بوحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP.



وبدأ نائب المحافظ جولته بتفقد أعمال مشروع إنشاء مجمع خدمات برديس، ومحطة الرفع لمشروع صرف صحي برديس، كما تفقد مشروع توسعة مدرسة بني حلوة، ثم تفقد أعمال شبكات الانحدار بقرية الحجز التابعة لمجلس قروي أولاد عليو.



وشملت الجولة المرور على مجلس قروي عرابة أبيدوس، حيث تفقد أعمال محطة الرفع لمشروع الصرف الصحى بالحرجة بالقرعان (1)، وتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بقرية الغنيمية.



واختتم القاضي جولته بتفقد مستشفى البلينا المركزي، ومرسى العبارات النهرية بالمدينة الذي يربط بين مركزي البلينا ودار السلام.



واطمأن على سير العمل بتلك المشروعات، ومدى التقدم فى نسب التنفيذ وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومعايير السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بمواقع المشروعات.