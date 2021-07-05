الإمارات: انطلاق النسخة السادسة من مهرجان الرطب والتمور السنوي في سوق الجبيل

انطلقت فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الرطب السنوي في سوق الجبيل بالشارقة والحمرية والذي تتواصل فعالياته حتى مطلع سبتمبر المقبل بمشاركة واسعة من تجار الرطب والتمور المحلية والمستوردة في الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الامارات ( وام ) اليوم الاثنين أن تنظيم المهرجان يأتي حرصا من إدارة السوق على دعم المزارعين والحفاظ على هذه الشجرة التي تعد جزءاً أصيلاً من تراث الإمارات.

وشهد المهرجان في يومه الأول إقبالاً لافتاً من المتسوقين والزوار من محبي الرطب والتمور الذين استمتعوا بتذوق وشراء مختلف أنواع الرطب المحلية والمستوردة مثل "النغال والخنيزي واصناف اللولو والخلاص والخصاب والبرحي والرتانا والجبالي وغيرها" إلى جانب بعض المنتجات المصنعة من التمور والتي تستخدم في إعداد أشهى الأطباق والحلويات الإماراتية والخليجية والعربية.

وأكد المهندس حامد الزرعوني مدير تنفيذي - إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة أن المهرجان مازال يحافظ على مكانته باعتباره واحداً من أهم الفعاليات المتخصصة في عرض وبيع التمور والرطب ومنتجاتها في الدولة وبأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن الحدث يجمع بين الجانبين التجاري والتراثي نظراً لتسليطه الضوء على أهمية شجرة النخيل في الحياة الاقتصادية وإبراز منتجاتها وحضورها على المائدة الإماراتية في العديد من المأكولات اليومية والمناسبات الاجتماعية.

وقال الزرعوني إن المهرجان سيكون مفتوحاً خلال ساعات عمل السوق مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وأقصى معايير السلامة أثناء عرض المنتجات وتقديمها للجمهور.