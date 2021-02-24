الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة وأسرهم من المقيمين

أعلنت حكومة الإمارات، اليوم الاثنين، منح تأشيرة الإقامة طويلة الأمد "الإقامة الذهبية" لعشر سنوات لأوائل الثانوية العامة وأسرهم من المقيمين في مختلف المسارات.

وتأتي هذه الخطوة "تقديراً لجهود الطلبة المتفوقين وأسرهم وفي إطار توجه حكومة الإمارات لخلق بيئة جاذبة ومشجعة للموهوبين، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في دولة الإمارات".

وتمنح الإقامة الذهبية للمتفوقين من الطلبة الحاصلين على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة، إلى جانب طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 75ر3 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة، فيما يمتد نطاق الإقامة ليشمل عائلات الطلبة أيضاً.