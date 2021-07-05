موسكو: حظر 30 منظمة أجنبية تهدد النظام الدستوري في روسيا

كشف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر جريبيونكين، اليوم الإثنين، عن أن موسكو قامت بحظر 30 منظمة أجنبية خلال الخمس سنوات الماضية.

وقال جريبيونكين ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن "30 منظمة أجنبية كانت أنشطتها تهدد أسس النظام الدستوري في روسيا وقدراتها الدفاعية وأمن الدولة صنفت غير مرغوب فيها وجرى حظرها منذ العام 2016 وحتى يومنا هذا".

وأكد أن موسكو اتخذت خطوات جديدة خلال فترة سريان الصياغة السابقة من استراتيجية الأمن القومي في روسيا في مجال تحسين مكافحة التطرف وتعزيز الوئام بين القوميات والطوائف الدينية في البلاد، الأمر الذي أتاح منع محاولات للتدخل الخارجي في شؤون روسيا الداخلية.

وأضاف المسئول الروسي أن هناك آلية موحدة للتجاوب السريع مع تهديدات تحدق بأمن الدولة والمجتمع، وقد تمت بلورتها على أساس استراتيجية الأمن القومي في روسيا، وهي آلية تسمح لنا بضمان المستوى المطلوب من الدفاع عن النظام الدستوري لروسيا وسيادتها ووحدة دولتها وأراضيها، والحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها، وكذلك الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي في مجتمعنا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صدق على الصياغة الجديدة من استراتيجية الأمن القومي، في مرسوم رئاسي تم نشره أول أمس السبت.