السفارة الروسية في كابول: لا توجد خطط لإجلاء البعثة الدبلوماسية

أكدت السفارة الروسية في كابول أنها محمية بشكل موثوق، وأنه لا توجد خطط لإخلائها وإجلاء البعثة الدبلوماسية بسبب الوضع في أفغانستان، لافتة إلى أن القنصلية العامة الروسية في مزار شريف أوقفت العمل مؤقتاً.

وقال الملحق الصحفي بالسفارة الروسية لدى كابول نيكيتا إيشينكو - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين - "نحن نتحدث عن تعليق مؤقت لأعمال القنصلية العامة في مزار شريف لحين توضيح الموقف"، مضيفا "أن السفارة محمية بشكل موثوق، ولا توجد خطط لإخلائها".

وكان مستشار الرئيس الأفغاني للأمن القومي، حمد الله مهيب، صرح في وقت سابق لــ "سبوتنيك" بأن الوضع في شمال البلاد خطير للغاية،معربا عن أمله ألا تخرج الأمورعن السيطرة.

وقال: إن القوات الحكومية تخطط لشن هجوم مضاد في المناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان.