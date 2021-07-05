هبوط أرضي إثر انفجار خط صرف صحي رئيسي في الإسكندرية

تسبب انفجار ماسورة صرف صحي رئيسية، اليوم الاثنين، في حدوث هبوط أرضي في شارع ملك حفني، شرق الإسكندرية.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بحدوث انفجار خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي وهبوط أرضي بشارع ملك حفني، دائرة قسم المنتزه أول.

وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجميع الأجهزة التنفيذية من شركات الغاز والصرف صحي ومياه الشرب والدفاع المدني وقوات الشرطة والمرور إلى موقع البلاغ.

وقال المحافظ ـــ في تصريحات صحفية ــــ إن الحادث نتج عنه كسر بخط طرد الصرف الصحي الرئيسي قطر 500 مم بمحطة 5 بسبب زيادة الأحمال على شبكة الصرف الصحي، مؤكدا الانتهاء من شفط جميع المياه في الشوارع المتأثرة من انفجار خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي، لافتاً إلى أنه وفقاً للمعاينة المبدئية فإن انفجار خط الصرف الصحي ناتج عن زيادة الحمولات والضغط العالي.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال 48 ساعة سيتم الإنتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بشارع ملك حفني وإصلاح جميع التلفيات الناتجة عن انفجار الخط. وتابع أن تبعيات انفجار الخط لم ينتج عنها أي إصابات أو خسائر في الأرواح ، مؤكداً أنه هناك متابعة لحظية وتنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف أول بأول، وأنه تم الدفع بـ 10 سيارات صرف صحي لشفط المياه.