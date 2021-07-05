تعليم وأمن أسيوط يستعدان للثانوية العامة بتطهير اللجان وبوابات تعقيم

أجرت مديرية أمن أسيوط الاستعداد لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بتعيين خدمات من ضباط المباحث الجنائية والقوى النظامية أمام كل لجنة بواقع ضابطين و3 أفراد شرطة.

ووضعت مديرية أمن أسيوط، حواجز مرورية أمام اللجان لتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب بما يتوافق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي السياق أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 11 من الشهر الجاري في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية للطلاب وللعاملين بالمدارس تنفيذاً للتعليمات الوزارية الواردة فى هذا الشأن.

من جانبه قال محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات التي توفر للطلاب والملاحظين والمراقبين كل سبل الراحة سواء داخل اللجان، أو في الاستراحات ولجان تقدير الدرجات.

وأشار وكيل الوزارة إلى الانتهاء من تجهيز مقار اللجان والبالغ عددها (98 لجنة 69لجنة إلكتروني، و29لجنة ورقي) منها لجنة المتفوقين، ولجنة السجن موزعة على مختلف الإدارات التعليمية، فضلا عن تجهيز استراحات لرؤساء اللجان وتشمل 3 استراحات بمدينة أسيوط، و2 استراحة بكل إدارة تعليمية إحداهما سيدات والأخرى رجال.

كما جرى الانتهاء من أعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة، فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشهم وتعقيمهم.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تعقيم وتطهير وتركيب بوابات تعقيم بكل اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كل سبل الأمن والهدوء للطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة.

وذكر وكيل الوزارة، أنه جرى التأكيد على دخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات، واتخاذ كل التدابير التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين، والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين، ومقدري الدرجات لممارسة عملهم.

وفى سياق متصل أشار محمد إبراهيم الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، إلى أنه جرى توقيع عدة بروتوكولات بين "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري"، استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي، وتوفير كل الخدمات بمقار لجنة النظام، والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة، فضلاً عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة.

وأكد وكيل المديرية، جاهزية جميع اللجان للامتحانات من ناحية البنية التكنولوجية ويجري متابعة غرف "الراك" الخاصة بالشبكة داخل المدارس.

وأشار إلى أنه جرى تجربة هذه البنية التكنولوجية خلال الامتحانات التجريبية، والتي جرى عقدها في 25 أبريل الماضي وتجربة الشبكة الداخلية، والشرائح والشبكة الرئيسية.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه جرى فحص الشبكة عن طريق لجان جرى تشكيلها على مستوى القطاعات تتكون من عضو من لجنة الإدارة ومسؤول التطوير بكل إدارة تعليمية ومسؤولي الـ"IT" بكل مدرسة للتأكد من جاهزية الشبكة.