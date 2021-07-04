قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي بدأت رسميا.

وأضاف عبر حسابه على "فيسبوك": بدأ التخزين الأول فى أول يوليو من العام الماضى واستمر حتى 21 من نفس الشهر بتخزين قدره حوالى 5 مليار متر مكعب، وابتداء من اليوم التالي فاضت المياه من أعلى الممر الأوسط، وفى 14 أبريل 2021 فتحت اثيوبيا أول البوابتين وتم تصريف حوالى مليار متر مكعب من التخزين الأول حتى 25 يونيو.

ثم بدأ الارتفاع التدريجى لمستوى البحيرة إلى أن وصلت الى نفس المستوى الأول بسعة 5 مليار متر مكعب يوم السبت 3 يوليو ليبدأ التخزين الثانى، رسميا يوم الأحد 4 يوليو 2021 وسوف يستمر حوالى اسبوعين حتى 20 يوليو.

وبعدها سيبدأ الفيضان من أعلى الممر الأوسط بارتفاعه الجديد الذى يصل الى منسوب 573 متر بعد أن كان 565 متر، بسعة تخزينية ثانية حوالى 3 مليار بالإضافة الى الخمسة مليارات متر مكعب من التخزين الأول ليكون الاجمالى 8 مليار متر مكعب.

وتوقع شراقي استمرار فتح البوابتين طوال فترة التخزين الثانى، وبعدها لا تصبح لهما أهمية سواء بفتحهما أو غلقهما نظرا لمرور الفيضان من أعلى الممر الأوسط والذى يصل الى متوسط 600 مليون متر مكعب يوميا فى شهر أغسطس.

وكان وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي قد أعلن سابقا أن الملء الثاني سينتهي في 22 يوليو الجاري.

وستعقد يوم الخميس المقبل جلسة بمجلس الأمن الدولي لنظر شكوى مصر والسودان ضد إثيوبيا للتوصل إلى حل عادل وشامل وملزم في قضية سد النهضة.