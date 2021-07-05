الرئيس الألماني يستقبل ملك هولندا وزوجته في برلين

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استقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ملك هولندا، ألكسندر-فيلهلم، وزوجته الملكة ماكسيما خلال زيارتهما الرسمية في برلين.

ورحب شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر بالزوجين الملكيين في قصر بيليفو الرئاسي اليوم الاثنين، وأمام المدخل لوح الملك والملكة وشتاينماير لبعضهم البعض تحت المطر.

وحضر شتاينماير مراسم الترحيب العسكرية بملك هولندا في القصر الرئاسي، ومن المخطط أن يجتمعا داخل القصر لإجراء محادثات. وشاركت بودنبندر في اللقاء ممسكة بعكاز وجبيرة في القدم بسبب إصابة.

وصل ملك هولندا وزوجته اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. وحطت الطائرة الحكومية للزوجين الملكيين في مطار برلين صباح اليوم. وتم الترحيب بالضيفين بإطلاق المدفعية 21 طلقة .

وظهر الملك فيلهيلم-ألكسندر (54 عاما) بلحية مرتديا بدلة ورابطة عنق، بينما ارتدت الملكة ماكسيما (50 عاما) فستانا صيفيا خفيفا مع قفازات وسترة متدلية وقبعة. وعلى مدرج المطار ارتدى كلاهما كمامات فى إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

ومن المقرر أن يزور الزوجان الملكيان مؤسسات ثقافية وعلمية مختلفة، كما سيجريان محادثات مع مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وسيرافق عمدة برلين، ميشائيل مولر، الزوجين الملكيين في زيارة إلى بوابة براندنبورج التاريخية. وسيقوم فيلهيلم-ألكسندر وماكسيما بالتوقيع في الكتاب الذهبي للمدينة في دار بلدية برلين.

وبالنسبة للملك، تعد هذه أول زيارة رسمية إلى ألمانيا منذ اعتلائه العرش عام 2013. ومع ذلك، فقد زار الملك بالفعل منذ عام 2013 جميع الولايات الألمانية.

وتم تأجيل الزيارة الرسمية التي كانت مقرره عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

ويرتبط ملك هولندا ارتباطا وثيقا بألمانيا من خلال والده، الأمير الألماني كلاوس فون أمسبيرج، ويتحدث الألمانية بطلاقة.