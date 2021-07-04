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قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه حدث انهيار لدفاعات فريقه أمام النادي الأهلي في الدقيقة 40.

وتعرض سموحة للخسارة برباعية ضد الأهلي في اللقاء الذي أٌقيم مساء الأحد في ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الدوري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر بعد الهزيمة:"هاردلك سموحة، افتقدنا وجود حسام حسن ولكن لم يكن من الممكن رفض إعارته".

وأضاف:"حدث انهيار في الدفاع بالدقيقة أربعين، وارد هزيمتنا من الأهلي، وهو بطل إفريقيا ، فارق كبير في الإمكانيات".

وأتم:"الكابتن أحمد سامي مدير فني رائع وله رصيد كبير من النجاحات، ولم يكن لاعبينا في أحسن حال".