النرويج تؤجل الانتقال للمرحلة الرابعة لرفع القيود المرتبطة بكورونا

قالت رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرج، في مؤتمر صحفي في أوسلو إن الحكومة قررت تأجيل المرحلة الرابعة في خطة إعادة الفتح ورفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وذلك بناء على نصيحة من السلطات الصحية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لسولبرج القول إنه لا يمكن أن يتم الانتقال إلى المرحلة التالية قبل نهاية يوليو أو بداية أغسطس.

وقالت رئيسة الوزراء في البيان: "هناك خطر يتمثل في أن يتسبب متغير دلتا في موجة رابعة من العدوى بين من لم يتلقوا اللقاح، أو بين أولئك الذين تلقوا جرعة واحدة فقط أو الفئات الأكثر ضعفا".

وقررت الحكومة تخفيف بعض القيود، مثل عدد المشاركين في الفعاليات في الأماكن المفتوحة مع استخدام شهادات التطعيم وقواعد للدخول.

وبعد المرحلة الرابعة، تنتقل الإستراتيجية من السيطرة إلى التأهب.

وتخطط النرويج لتوفير التطعيم للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما اعتبارا من الخريف بعد تطعيم السكان البالغين بشكل كامل.