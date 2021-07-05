فاكسيرا: إنتاج لقاح سينوفاك محليا بنسبة 100% خلال الربع الأول من 2022

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إن تصنيع لقاح كورونا محليًا كان حلمًا، لافتة إلى أن الشركة عملت على تحقيقه منذ أكثر من 6 أشهر.



وأضاف والي، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء الاثنين، أن الشركة عملت على كل المحاور؛ لتقديم مستحضر ذو كفاءة عالية ومماثل للمنتج في الصين، موضحة أن اتفاقية تصنيع اللقاح في مصر مرحلية.



وأشارت إلى أن الاتفاقية المرحلية بدأت باستيراد المادة الخام من الصين، ثم إجراء مجموعة من العمليات، ثم الدخول في عملية التعبئة التي تتطلب تكنولوجيا عالية وأماكن تصنيع ذات طبيعة خاصة.



وذكرت رئيس مجلس إدارة فاكسيرا، أن آخر مراحل التصنيع تشمل تصنيع المادة الخام بنسبة 100%، متوقعة أن تنتج مصر لقاح «سينوفاك» محليًا بنسبة 100%، خلال الربع الأول من عام 2022.



ولفتت إلى دخول المليون جرعة التي أنتجتها الشركة إلى مراحل التقييم والتجارب الخاصة بالرقابة على الجودة، متابعة: «الأمر يستغرق أسابيع، والمنتج سيكون جاهزًا للاستخدام بنهاية شهر أغسطس».



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، مراحل إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محلياً باسم «فاكسيرا ـ سينوفاك.. صنع في مصر» داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا».