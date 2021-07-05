• نقاد: الرواية تظهر أدق تفاصيل النفس البشرية بكل تناقضاتها

قال الكاتب والروائي ناصر عراق، إنه يراعي في كتابة الروايات أن تبقى الحكاية شيقة وجذابة وذات حبكة درامية تشد القارئ، لكنه يعمل أيضًا على أن تتضمن الرواية مستويات أكثر عمقًا وشمولًا ورحابة للأفكار، وهو ما حدث مع "أيام هيسترية"، بخاصة أنها تتناول فترة فيروس كورونا؛ الوباء الذي تسبب في حالة رعب للعالم كله.

وأضاف أن الرواية جمعت بين القاهرة والإمارات، التي يعيش فيها منذ 23 عامًا، وعايش فيها مدة العزل الإجباري الذي فرضته الحكومة على مواطنيها، مما ساعده في وصفه بدقة خلال صفحات الرواية.

وتابع أن فترة كوفيد 19، كان لها تأثير إيجابي على الكتابة، حيث اعتاد أن يكتب خلالها 7 أو 8 ساعات يوميًا، وقبلها كان يكتب لمدة 3 ساعات فقط على مدار 25 عامًا، وأن هذا ساعده على إنجازها في شهور، بينما كتابته الأخرى كانت تستعرق عامين.

وأشار، خلال حفل توقيع "أيام هيسترية"، الصادرة عن دار الشروق، في مبنى "قنصلية"، إلى أنه يحرص في جميع مؤلفاته على الكتابة باللغة العربية الفصحى، خاصة الحوار بين أبطال الرواية، وأنه يرفض استخدام اللهجة العامية ويفضل الفصحى البسيطة.

وقال إن خلال عمله كرئيس القسم الثقافي لمجلة دبي، قرأ عشرات القصص التي كتب أصحابها الحوار باللهجة العامية لبلادهم، فكان يجد صعوبة في فهم القصة، وأن ذلك يُعد نقطة ضعف في العمل الأدبي فمن المفترض أن تكتب للناس جميعًا وليس لمجموعة واحدة.

وأوضح أنه اختار للرواية اسم "ليريكا"، لكن الشئون القانونية لدار الشروق اعترضت على العنوان لأنه منسوب إلى منتج دوائي، وأنه قدم اقترحات بـ5 أسماء تم اختيار "أيام هيسترية" من بينها، وأنه رأى فيه العنوان الأدق والأصوب.

وفي سؤال حول النهاية المفتوحة للرواية، قال إنه أعد 3 نهايات مختلفة، تناقش مع أصدقائه من الكُتّاب ممن يطئن إلى ذائقتهم الأدبية، ثم قرروا معه أن النهاية الحالية هى الأفضل؛ وكأن شيء لم يحدث للبطل، وأنها الرواية التي يعتقد أن القارئ لن يتخيلها.

واختتم صاحب "أيام هيسترية"، حديثه، بأن أبطال الرواية هم جميعًا ضحايا، سواء كانوا ضحايا فقر أو تكدس بشري مخيف، أو أفكار متطرفة تسربت إلى جسد المجتمع المصري دون أن نواجهها بالمقاومة الكافية. وأن الرواية محاولة وصرخة نداء ناعمة لتناول الأوضاع الخاطئة في مجتمعنا. وقدم ناصر عراق الشكر إلى دار الشروق، للتعامل الذي وصفه بأنه "بالغ الرقة والاحترام والاحترافية".

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا صالح، أستاذ الأدب المقارن بجامعة حلوان، إن ناصر عراق كاتب مرموق يتمتع بذائقة أدبية خاصة في الكتابة، يبحر في أدق تفاصيل شخصياته الروائية، ويستخدم في ذلك تقنيات فنية مختلفة تظهر النفس البشرية بكل تناقضاتها، والتي تجعل القارئ يتعاطف مع الأبطال عندما يكتشف الظروف التي يتعرض لها الأبطال، وهو ما فعله في أولى رواياته "العاطل"، وحتى "أيام هيسترية"، روايته الأحدث الصادرة عن دار الشروق.

واستعرضت المحاور الرئيسية للرواية، وأوضحت أن أسماء الأبطال لها دلاتها، وأن تكوين الشخصيات جاء ليؤكد أن المؤلف يرسم بدقة الملامح الأساسية والحركات والموسيقى التي تشير إلى أن بطلي الرواية على اختلافهما هما وجهان لعملة واحدة.

وبدورها أشادت الدكتورة بسمة الصقار، بعنوان الرواية، وأن "هيستريا" من الجانب الطبي تعني العصبية الشديدة وأن المريض بها يريد جذب الانتباه، وهذا هو ما حدث بدقة مع شخصية بطلة الرواية نسمة فريد، وأن المؤلف تعامل باحترافية شديدة في وصف أعراض الإنسان المدمن لأقراص ليريكا، التي تتعاطاها بطلة الرواية، مما يؤكد أنه درس الأعراض، لتفدي النظرة الساذجة والنمطية التي تطرحها الأعمال الأدبية دائمًا عن المدمنيين.

وتابعت أن تقسيم الشخصيات الروائية وتفاعلهم مع بعض، منح الرواية درجة عالية من الامتاع، وأن من أهم نقاط القوة للرواية أنه جعل كل بطل يصف الأحداث من وجهة نظره، وأن الرواية تتاقش قضية أن ليس كل حاملي الشهادات العليا على درجة من الفكر والثقافة.