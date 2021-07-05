 غانا تدرس إصدار أول سندات اجتماعية بقيمة ملياري دولار في أفريقيا - بوابة الشروق
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غانا تدرس إصدار أول سندات اجتماعية بقيمة ملياري دولار في أفريقيا

أكرا - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 3:16 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 3:16 م

تعتزم غانا إصدار سندات خضراء واجتماعية بقيمة ما يصل إلى ملياري دولار بحلول نوفمبر، ما يجعلها أول دولة أفريقية تبيع ديون لتمويل برامج التنمية.

وقال وزير المالية كين أوفوري-أتا في مقابلة بالعاصمة أكرا، إن اقتصاد غانا التي تعتزم اقتراض ما يصل إلى خمسة مليارات دولار في الأسواق الدولية العام الجاري، سوف يستخدم أرباح تلك السندات المستدامة لإعادة تمويل الديون المستخدمة في المشاريع الاجتماعية والبيئية ودفع تكلفة التعليم أو الصحة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أوفوري-أتا: "التوقع هو أنه سوف يتم إصدار السندات في الخريف والحد الأقصى يمكن أن يكون ملياري دولار"، بعدما باعت غانا بالفعل 03ر3 مليار دولار في مارس من أصل خمسة مليارات دولار حصلت على موافقة ميزانية خاصة بها.

وتصبح غانا رائدة في السندات الاجتماعية في أفريقيا، مستفيدة من آلية ازدهرت منذ ظهور جائحة فيروس كورونا.

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