الصحة: دول أوروبا ستعتمد لقاحات كورونا المستخدمة في مصر لأغراض السفر

أعلن الدكتور خالد مجاهد الناطق باسم وزارة الصحة والسكان، أن دول أوروبا ستُدرج وتعتمد لقاحات كورونا المستخدمة في مصر لأغراض السفر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on»، مساء الأحد، أن مصر حرصت على الاعتماد على أنواع مختلفة من اللقاحات التي حصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى انتظار عدد كبيرة من لقاح جونسون آند جونسون خلال أيام، وسيتم تخصيصه لأغراض السفر، كما يتم إعطاؤه بجرعة واحدة، موضحًا أن المسافر عليه التقدم بما يثبت ذلك ومن ثم إعطائه اللقاح، مؤكدًا أن الدولة حريصة على التيسير على المواطنين.

ولفت المتحدث إلى إعداد لائحة موحدة للتعامل مع الجوائح التي يتعرض لها العالم، وسيتم تفعليها لتكون القرارات موحدة وتصب جميعها في مصلحة المواطن أيًّا كانت جنسيته.

وأوضح أن الدولة بدأت الأسبوع الماضي إنتاج أول كمية من لقاح سينوفاك المصري بأيدٍ مصرية عبر شركة فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة، تحت شعار "فاكسيرا سينوفاك صنع في مصر"، لافتًا إلى الوردية الواحدة تنتج في اليوم 300 ألف جرعة.

ونوه بأن المستهدف كان إنتاج 40 مليون جرعة بنهاية العام الجاري، لكن تم الاتفاق مع "سينوفاك" على مضاعفة الجرعات لتصبح 80 مليون جرعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس يوم السبت، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وقد استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تقريرًا حول آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغير في أعداد الإصابات الأسبوعى ونسب إشغال أسرة مستشفيات العزل، والوضع العالمي للوباء وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.