فيتنام تسجل أكثر من 1000 حالة إصابة يومية بفيروس كورونا للمرة الأولى

سجلت فيتنام اليوم الاثنين، 1089 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو رقم قياسي يومي للبلاد، وهي المرة الأولى التي تجتاز فيها حالات الإصابة حاجز الألف حالة منذ بداية الجائحة.



وقد برزت مدينة هو تشي منه العاصمة الجنوبية للبلاد ، التي تخضع لبروتوكولات صارمة للوقاية من الفيروسات والتباعد الاجتماعي ، كمركز لتفشي الفيروسات فى البلاد . وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنه تم تسجيل الغالبية العظمى من الحالات فيها.



وحظيت فيتنام بإشادة على المستوى الدولي لتعاملها مع الجائحة، بيد أنه بعد مرور شهر بدون أي انتقال مجتمعي للفيروس ، ظهرت حالات محلية مرة أخرى يوم 27 نيسان/أبريل وتم الإبلاغ عن أكثر من 10 الآف حالة منذ ذلك الحين .



وقامت البلاد بتطعيم أقل من 4 ملايين شخص من إجمالي سكانها البالغ عددهم 98 مليون نسمة.



وقالت فيتنام إنها تتوقع تلقي 120 مليون جرعة لقاح في عام 2021، وسيتم توفير ما يقرب من 39 مليون منها من خلال مبادرة كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية.



كما ذكرت وزارة الصحة اليوم أن 90 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لكوفيد - 19 ، وهي أول دفعة من اللقاحات يتم إرسالها إلى البلاد ، ستصل إلى فيتنام يوم الأربعاء المقبل.