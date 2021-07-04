حجز أكثر من 323 ألف تذكرة و77 ألف جولة افتراضية في الثلاثة أيام الأولى لمعرض الكتاب

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن عدد تذاكر الدخول التي تم حجزها عبر المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 منذ انطلاقه وحتى أمس السبت 3 يونيو، بلغ 323109 تذكرة، مضيفا أن إجمالي الجولات الافتراضية للمعرض بتقنية 3D قد بلغت 77938 جولة قام بها زائري المنصة إلى جانب 44734 مشاهدة لكتب الهيئة ودور النشر المشاركة في المعرض.

وعبر رئيس الهيئة عن سعادته بالتجربة ونجاحها وتفاعل الجمهور معها، موضحا أن المنصة هي إحدى خطوات التحول الرقمي للمعرض في دوراته المقبلة.

ويقام معرض القاهرة للكتاب، تحت شعار "في القراءة حياة" ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك" التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.