آينتراخت فرانكفورت يتعاقد مع المهاجم الكولومبي بوري

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المهاجم الكولومبي رافائيل سانتوس بوري قادما من ريفر بليت الأرجنتيني.

وينضم بوري إلى فرانكفورت في عقدة لمدة أربعة أعوام، ومن الممكن أن يكون بديلا لمهاجم الفريق السابق أندريه سيلفا الذي انتقل إلى لايبزج الاسبوع الماضي.

وقال ماركوس كروش مدير الكرة بفرانكفورت: "رافائيل بوري لاعب رائع ولديه خبرة بالكرة الأوروبية، وسيساعدنا في تحقيق هدفه".

وسبق لبوري أن لعب في أوروبا مع فريقي أتلتيكو مدريد وفياريال الإسباني، وانتقل إلى فرانكفورت في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ريفر بليت.

ويتواجد اللاعب في الوقت الحالي مع منتخب كولومبيا في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة في البرازيل، حيث سيلعب فريقه أمام الأرجنتين غدا الثلاثاء.

ويعتمد موعد وصول بوري إلى ألمانيا، على مصير بلاده في البطولة، والتي تختتم منافساتها يوم السبت المقبل.

وقال كروشي: "إنها صفقة جيدة بالنسبة لنا على المستويين الرياضي والمالي".

وأنهى فرانكفورت الموسم الماضي من الدوري الألماني باحتلال المركز الخامس برصيد 60 نقطة، ليتأهل الفريق إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي الموسم المقبل.