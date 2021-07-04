الصحة: توفير علاج لمصابي ضمور العضلات بعمر أكثر من عامين قريبا

قال الدكتور هاني طاهر، عضو اللجنة العلمية العليا لعلاج ضمور العضلات الشوكي بوزارة الصحة، إن مرض ضمور العضلات نوع من أنواع الأمراض الوراثية الذي يحدث نتيجة وجود خلل جيني، مشيرًا إلى وجود 3 أنواع منه، الأشد يصيب الأطفال في عمر أيام ويتطور لدرجة أنه يؤثر عليه حى عمر الـ 5 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذ تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن النوع الآخر يظهر بعد عمر الـ 6 أشهر للطفل، حيث يؤثر عليه تدريجيًا حتى عمر العامين، والثالث يظهر على الطفل في عمر أكبر قليلًا ويؤثر عليه حركيًا.

وذكر أن أول علاج ظهر لمصابي هذا المرض في عمر أقل من 3 سنوات كان منذ 3 سنوات، وعلاج آخر ظهر في خلال عام 2019، لافتًا إلى تكفل الدولة حاليًا بعلاج جميع حالات ضمور العضلات.

وأوضح أن العلاج المتعاقد عليه هو المستخدم للأطفال من عمر أقل عامين، مضيفًا أنه في القريب العاجل سيتم توفير علاج للأطفال المصابين في عمر أكثر من عامين.



