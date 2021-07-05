وافقت المفوضية الأوروبية على خطة التعافي الوطني لسلوفينيا بقيمة 2.5 مليار يورو، مما يسمح للبلاد بسحب 1.8 مليار يورو من المنح و 705 مليون يورو في شكل قروض بما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في إطار مرفق التعافي والمرونة (RRF).

وبحسب بيان للمفوضية الأوروبية، تقوم سلوفينيا بتخصيص المبلغ في دعم 33 إصلاحا و 50 استثمارا، بنسبة 42.4% لأهداف التحول الأخضر و 21.4% للأهداف الرقمية، و 30% مخصصة لتعزيز النمو الذكي والشامل، و 15% للصحة، و13% للتحول الرقمي.

وذكرت منصة "يورأكتيف" الإعلامية، المتخصصة في الشئون الأوروبية، اليوم، تشمل خطة سلوفينيا الاستثمار في عدة مجالات رئيسية منها رفع كفاءة مشروعات الطاقة بقيمة 230 مليون يورو، والبنية التحتية للسكك الحديدية 292 مليون يورو، و 305 ملايين يورو لدعم الاستثمارات الخاصة والإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال.

وأضافت أن في القطاع الرقمي تم تخصيص 114 مليون يورو لمحو الأمية الرقمية، و 83 مليون يورو لرقمنة الرعاية الصحية، و44 مليون يورو في مجال التحول الرقمي للأعمال، بالإضافة إلى إنفاق حوالي 79 مليون يورو لإنشاء نظام رعاية طويل الأجل، و110 ملايين يورو لزيادة قدرة النظام الصحي، و 60 مليون يورو للإسكان الميسور التكلفة، و28 مليون يورو لدخول الشباب بشكل أسرع إلى سوق العمل.

وقالت المفوضية - في بيانها - إن الخطة السلوفينية تتضمن استجابة شاملة ومتوازنة للركائز الست المشار إليها في لائحة مرفق التعاون والمرونة RRF والتي تساهم في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بسبب انتشار جائحة كورونا.