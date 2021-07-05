لجنة رقابية تفحص ملفات ديوان محافظة سوهاج للتحقق من شبهة إهدار المال العام

وصلت لجنة عليا مكونة من ٥ قيادات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، اليوم الإثنين؛ لفحص ومراجعة كافة أعمال إدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة سوهاج، وجميع قرارات التكليف الصادرة لشغل وظائف مديري العموم ومديري الإدارات ورؤساء الوحدات المحلية بالمخالفة للقانون.

وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد وجه بتشكيل لجنة عليا لفحص ومراجعة أعمال إدارة الموارد البشرية بسوهاج، وصرح مصدر مسؤول بمحافظة سوهاج، بأن اللجنة مكونة من ٥ قيادات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنها بدأت أعمال الفحص والمراجعة المكلفة بها اليوم في سرية تامة.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا عاجلًا برقم 76 لسنة 2021 بتشكيل لجنة؛ لفحص أعمال الوحدة الحسابية لديوان عام محافظة سوهاج مع تسهيل مهمة أعضائها بإتاحة كافة المستندات والدفاتر والإفادات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة، وتسليم صورة طبق الأصل من المستندات محل الفحص متى طلب أعضاء اللجنة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه لإنجاز أعمالها وتشكل اللجنة من أعضاء الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية، استجابة لما أثاره النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج، خلال اجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موازنة محافظة سوهاج وعدد من المحافظات للسنة المالية الجديدة ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وأوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان المشكلة بالمحافظات ومعايير توزيع المكافآت والمبالغ المالية المنصرفة، ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لأعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان، وتحديد المسئولية عن صرف هذه المكافآت بدون معايير قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر، مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفة بدون وجه حق.

وفي استجابة سريعة لهذه التوصيات، وجه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص هذه التجاوزات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.

وانتهت لجنة وزارة المالية من أعمالها وسوف ترفع تقريرها لوزير المالية لاتخاذ القرارات اللازمة خلال أيام .