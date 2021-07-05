محافظ الفيوم: تكلفة مشروعات المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» تتجاوز 10 مليارات جنيه

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المشروعات المقترحة للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تشمل عدة قطاعات مختلفة، بينها الصحة والصرف الصحي والتعليم والطب البيطري، بتكلفة تقديرية تتجاوز عشرة مليارات جنيه، وذلك في مركزي إطسا ويوسف الصديق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on"، مساء الأحد، أن الخطة الاستثمارية للقطاع المحلي في محافظة الفيوم خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، بلغت نصف مليار جنيه.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل عبء تكلفة العشرة مليارات جنيه في مركزين فقط، وذلك لحل كافة المشكلات المزمنة التي أهملت على مدار عشرات السنوات الماضية، دون أن يجرؤ أحد على مواجهتها.

وأوضح أن المراكز الأربعة الأخرى في المحافظة يتم تأهيلها حاليًّا لإشراكها ضمن مبادرة حياة كريمة، وتطبيق ذات الفلسفة في تنفذ بها المشروعات في المركزين الحاليين، مؤكدًا أن المشروعات سيتم تنفيذها بتزامن واضح وفقًا لخطة الاحتياجات.

ونوه المحافظ بأنه سيتم اختيار المراكز الأوّلى في التداخل، بمعنى اختيار مركزين بهما مؤشرات متدنية، ومن ثم البدء بهما للعمل في إطار هذه المبادرة.

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، قد أعلن أن تكلفة مشروعات مياه الشرب بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" تقدر بنحو مليار و400 مليون جنيه، وأن إجمالي استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، بلغت خلال السنوات السبع الماضية، نحو 12 مليار جنيه، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم؛ تهدف إلى تحسين وتنمية الخدمات للمواطنين، لا سيما فى القرى والنجوع والمناطق النائية.