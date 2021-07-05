استقرت البورصة المصرية اليوم الاثنين، لكنها كانت أميل إلى اللون الأخضر، حيث صعد المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.03%، ووصل إلى مستوى 10348 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد أغلق في جلسة أمس الأحد عند 10,345 نقطة، مرتفعًا بنسبة صغيرة عن القمة السابقة المسجلة عند 10325 نقطة، وسجل أحجام تداول أقل من المتوسط ولذلك يحتاج هذا الاختراق لمزيد من التأكيد.

وقال تقرير أحد بنوك الاستثمار الفني: "يقف مستوى المقاومة القادم عند 10450 نقطة، ويليه مستوى 10650 نقطة..في حالة أن قوى الشراء لم تتمكن من الحفاظ على حركة المؤشر أعلى 10325 نقطة، سيكون بذلك المؤشر عرضه لإعادة اختبار مستوى 10100 نقطة".