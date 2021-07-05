صحة الشرقية: إجراء 5 عمليات قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام

أجرى الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، وبقيادة الدكتور السيد فرج، أستاذ القلب والقسطرة بجامعة الزقازيق، 5 حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى.



يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالانتهاء من قوائم الانتظار، ورفع الأعباء عن المرضى.



وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، في بيان له اليوم الإثنين، أن جميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، تحت إشراف أطباء القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ومدير المستشفي، مشيرًا إلى أن إجمالي إجراء عمليات القسطرة القلبية للمرضى وصل حتى الآن إلى 550 حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.



وقدم مسعود الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة والقسطرة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأستاذ القلب والقسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.