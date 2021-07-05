بالرغم من استمرار الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، إلا أن الأطباء مازالوا يشددون على أهمية الحصول على اللقاح، ووفقا لتقرير الصحة العامة في بريطانيا، فإن الحصول على جرعتيّ لقاح فيروس كورونا، أنقذ 27.300 ألف شخص بريطاني من الوفاة، مما يعني أن اللقاح كسر الرابط بين الإصابة بالفيروس والوفاة جرّاء الإصابة به.

موقع صحيفة "دايلي ميل" البريطانية وجه بعض الأسئلة للعديد من الخبراء في المجال الطبي لفهم الفائدة من لقاح فيروس كورونا، ولماذا يجب أن نحصل عليه، وهذه كانت الإجابات..

- هل ساهم اللقاح في عدم عزل الحالات المصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات؟

يقول الخبراء إن الحصول على اللقاح ساهم في ذلك بالتأكيد، ففي 14 من شهر ديسمبر الماضي، وصلت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بالمملكة المتحدة إلى 30 ألف حالة، دخلت منهم 2000 حالة إلى مستشفى العزل، بينما توفي في يوم واحد 479 حالة، في حين تجاوزت عدد الإصابات الأسبوع الماضي في المملكة المتحدة عدد الـ 27 ألف حالة، دخل منهم المستشفى 331 حالة، وتوفي 22 حالة فقط، وهذه الأرقام توضح الفارق الكبير بعد الحصول على اللقاح.

يقول البروفيسور لورانس يونغ، خبير الفيروسات في جامعة وارويك: "لقد ضعفت الصلة بين الإصابة بالمرض، وبين عزل المرضى بالمستشفيات، ووصولهم لمرحلة حرجة من المرض، فبدون الحصول على اللقاح ، كنا سنرى أن نسبة الإصابات في تزايد، وأن المستشفيات مليئة بالمرضى كما شهدنا في الشتاء الماضي، ولكن بدلاً من ذلك ،فإن الأرقام الحالية أصبحت منخفضة للغاية".

- ما هي الأرقام المتوقعة للإصابة بفيروس كورونا بعد الحصول على اللقاح؟

يختلف العلماء حول عدد الإصابات المتوقعة بفيروس كورونا بعد الحصول على اللقاح، فقد أشارت التوقعات التي قدمها العلماء في جامعة وارويك إلى حكومة المملكة المتحدة في أوائل شهر يونيو الماضي، إلى أنه بحلول شهر يوليو الجاري قد يوجد ما يقرب من 1000 حالة مصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات يوميًا، ولكن عدد الحالات على أرض الواقع حاليا مرتفعا عن هذا الرقم المتوقع.

يقول البروفيسور "يونغ" إنه بالمعدل الموجود حاليا للإصابات، فبحلول 19 يوليو، يمكن أن تسجل المملكة المتحدة أكثر من 40 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميًا، مشيرا إلى أنه بالرغم من الحصول على اللقاح، فمن الصعب تخيل العودة إلى الحياة الطبيعية بوجود معدلات إصابة عالية جدًا.

يعتقد العلماء أنه ما بين خمسة إلى عشرة في المائة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، أي أولئك الذين تناولوا جرعتين من اللقاح، يمكن أن يتم عزلهم في المستشفى بسبب تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وذلك لأن العديد من الأشخاص يعانون من ضعف في جهاز المناعة، سواء بسبب الشيخوخة أو المرض، مما يعني أنه حتى مع الحصول على اللقاح، فلا يمكن لأجسامهم أن تصنع دفاعًا قويًا أمام الأمراض.

- هل ستكون حياتي في خطر حتى بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا؟

بالرغم من الحصول على اللقاح، وقلة أعداد الأشخاص المصابة بالفيروس، فإن الخطر لم يزل بالكامل، فقد أثبتت الدراسات في المملكة المتحدة، أنه من بين كل 100 شخص تم تطعيمهم، هناك ما بين خمس إلى عشر أشخاص يصابون بفيروس كورونا، ومن الممكن أن تكون حالتهم حرجة، ولكن تشير الدراسات إلى أن هؤلاء الأشخاص تكون في الأصل مناعتهم ضعيفة، ومن الممكن أنهم يعانون بالفعل من بعض الأمراض الأخرى بجانب فيروس كورونا.

يقول البروفيسور لورانس يونغ: "زيادة في الأمان، يفضل أن يرتدي الناس الكمامة، بجانب البعد عن التجمعات الكبيرة، على الأقل حتى تنخفض معدلات الإصابة إلى نسبة معقولة".