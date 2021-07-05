يتعاون المغني المغربي سعد لمجرد، مع المطرب التونسي صابر الرباعي، والموزع الموسيقي والمغني المغربي السويدي ريدوان، في أغنية «السهرة صباحي»، والتي تطرح قريبًا بعد وضع اللمسات النهائية.

وروج المطرب صابر الرباعي للأغنية، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» وهما يرددان كلمات الأغنية الجديدة، وكتب عليه: «انتظروا أجمد أغنية في الصيف.. السهرة صباحي».

فيما أعلن سعد لمجرد، عن الأغنية من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، وعلق عليه: «انتظروا قريبًا.. نضع اللمسات الأخيرة على السهرة صباحي.. ومن دواعي سروري العمل مع كلا الأخوين الأعزاء صابر الرباعي وريدوان».