رئيس محلية النواب: لأول مرة تستحدث آلية تحافظ على كرامة المواطن باستصدار تراخيص البناء

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديل اشتراطات البناء ليس هو الطرح المستهدف، خاصة وأن الإصلاح الهيكلي في عموم الجمهورية له مصالح ومكتسبات، موضحًا أنه لأول مرة تم استحداث آلية متينة تحافظ على كرامة المواطن باستصدار تراخيص البناء، التي تحال إلى بطلب من المركز التكنولوجي الذي يتعهد بإنجازها خلال 60 يوميًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أنه في حالة عدم نجاح هذا المكتسب لأي أسباب يتم مراجعة المنظومة، ذاكرًا أن تلك المسألة بحاجة إلى قدر كبير من التفهم والتعامل مع الاشتراطات بدقة خاصة وأن منظومة العمرات ظلت تعاني حالة من الفوضى على مدار 70 عامًا.

وذكر أن اشتراطات البناء الجديدة خلصت الدولة من المتحالين على تراخيص البناء أو حتى المصدرين لها ولكن لا يطبقونها، مضيفًا أنها أتاحت استثناءات خاصة بالمباني على الشوارع والمحاور الرئيسية

وعن تغير النشاط للوحدات، أوضح أن القانون يمنع هذا ويطبق جزاءات لمن يرتكب هذا الفعل، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية لضبط المنظومة، مؤكدًا أن المجلس والحكومة ليسوا مستهدفين إضرار أحد بتراخيص البناء الجديدة.

وأكد أن الأفراد الحاصلين على تراخيص بناء قبل تطبيق الاشتراطات الجديدة لا تطبق عليه المنظومة الجديدة وسيتعامل بالنظام القديم، مشيرًا إلى مساندة المجلس للإصلاحات الهيكلية في كل القطاعات مع إيجاد مساحة لمرحلة انتقالية لتلافي أي اضرار اقتصادية كبيرة تعود على المؤسسات.

وأشار إلى أهم مكتسبات اشتراطات البناء الجديدة وهي تعامل الفرد مع المراكز التكنولوجية التي تعمل بدورها مع الجامعات بتوقيت زمني محدد، لافتًا إلى أنه سيتم بناء مؤشرات قياس كما تم في التصالح على الأبنية المخالفة، إضافة إلى أنه سيتم تشكل جلسة قياس أثر في أكتوير مع رئيس لجنة الإسكان.