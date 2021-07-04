مصايف الإسكندرية: إنقاذ 4 أشخاص بعد تقديم الاسعافات الأولية على شاطئ جليم

أعلن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، استرجاع 40 طفلًا تائها في عدة شواطئ، وتسليمهم لأسرهم، إضافة إلى إنقاذ 4 أشخاص من خلال تقديم الإسعافات الأولية على شاطئ جليم.

وأوضح رشاد ضبط شخص سرق حقيبتين من رواد شاطئ جزيرة الدهب، وانتشال عدد كبير من القناديل بشاطئ ستانلي.

وشهد رشاد احتفالية بمناسبة ذكرة ثورة 30 يونيو، بشاطئ السرايا العام وشاطئ المندرة المجاني، بتفقد بعض الشواطئ وقام بتهنئة روادها.

وأشار إلى تزويد كل شاطئ بغرفة إسعافات أولية في كل شاطئ؛ من أجل مساعدة المواطنين، في حال حدوث أي حالة غرق، أو أي حالة تعب نتيجة ضربات الشمس، أو غيرها من الحوادث.